Skriniar torna ad allenarsi ad Appiano Gentile Le ultime – Sky

(Di martedì 16 maggio 2023) In attesa del derby di ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan arrivano aggiornamenti sulla situazione di Milan. Il difensore èto adsecondo Sky Sport. RITORNO – Milanha ricominciato ad. Il giocatore slovacco ha svolto questa mattina lavoro personalizzato dopo l'infortunio che ha avuto. Ieri si è rivisto per lo stesso tipo di attività, sarà al fianco dei compagni ed è l'unico indisponibile di Inter-Milan di questa sera, partita valida per il ritorno della semifinale di Champions League.

RILEGGI LE PAROLE DI MAROTTA: DAI RINNOVI APOSSIBILE RINNOVO PER INZAGHI - 'Possiamo ... LUKAKU - 'E' in prestito fino al 30 giugno, poial Chelsea che sarà padrone del suo destino. Non ...L'ad nerazzurro ha poi evitato il tema, promettendo di fare chiarezza solamente al termine ... Seutile, deciderà l'allenatore il da farsi. C'è stata tanta amarezza, perché si poteva ...Juventus, possibile assalto a Milinkovic - Savic mentre si pensa al futuro:Giuntoli in orbita bianconera,verso il PSG, Samuel Umtiti nel mirino dell'Inter. In questo articolo si ...

Inter, Skriniar torna a Milano: possibile presenza allo stadio Sportitalia

L'Inter questa sera potrebbe andare in finale di Champions League, dopo la vittoria nella semifinale di andata per 2-0.Il conduttore televisivo ha parlato del mercato nerazzurro: 'Bisognerà lavorare sul mercato per la fase offensiva' ...