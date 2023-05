Siviglia - Juventus arbitra Makkelie | sloveno Vincic per la Roma

E' l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato per la partitadi giovedì, semifinale di ritorno dell'Europa League. Lo ha reso noto l'Uefa. Makkelie, il quale oltre a lavorare nel calcio fa anche il poliziotto, avrà come assistenti di linea i ...Giovedì l'Europa League con, 1 - 1 all'andata e Bayer Leverkusen - Roma con i giallorossi in vantaggio 1 - 0. Conference, sempre giovedì Basilea - Fiorentina, svizzeri in ...Giovedì 18 maggio, alle ore 21:00, andrà in scena, ritorno delle semifinali di Europa League 2022/2023 . Si ripartirà dall'1 - 1 dell'andata, con i bianconeri che sono riusciti ad evitare la sconfitta solo grazie ad una zuccata di ...

Juve, col Siviglia la certezza in avanti è Di Maria. Ballottaggio Milik-Vlahovic La Gazzetta dello Sport

Sarà l'arbitro olandese Danny Makkelie a dirigere Siviglia-Juventus, match di ritorno della semifinali di Europa League, in programma giovedi sera al Sanchez Pizjuan a partire dalle ...Le probabili formazioni di Siviglia-Juventus, match valido per la semifinale di ritorno dell’Europa League 2022/2023. Al Sanchez Pizjuan i bianconeri provano a centrare l’obiettivo di raggiungere la f ...