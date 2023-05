Sinner eliminato a Roma | cede di schianto a Cerundolo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 maggio 2023) Jannikè fuori dagli Internazionali di tennis di. Perde in tre set dall’argentinoin tre set. L’italiano ha vinto il primo al tie-break dopodiché è crollato sotto i colpi del sudamericano che ha finito col vincere il secondo e il terzo per 6-2. Dopo il primo set la partita non è mai stata in bilico.è cresciuto in potenza, profondità. Ha preso a martellare senza soluzione di continuità e ha vinto al terzo match-point. Mentreha fatto sempre più fatica a tenere lo scambio e ha palesato difficoltà anche dal punto di vista fisico. Per gli italiani resta in tabellone il solo Musetti impegnato questa sera contro il greco Tsitsipas. L'articolo ilNapolista.