Sinner-Cerundolo | Internazionali BNL d’Italia | ultime e diretta tv

(Di martedì 16 maggio 2023) Si corre veloce nell’Urbe del grande tennis. La cornice cittadina è una delle più belle del mondo (se non la migliore che ci sia) e tutti gli atleti vorranno ricalcare le orme dei tanti vincitori capitolini scalzando Novak Djokovic e Iga Swiatek, attuali detentori degli scranni imperiali di Roma. Il Foro Italico ha accesso le sue luci da qualche giorno sugliBNL2023, ma gli effetti speciali ancora non sono arrivati. I grandi tennisti dei circuiti ATP e WTA si sono ormai calati nel torneo preparandosi a navigare sulla terra rossa all’ombra del Colosseo, sempre più vicini al titolo. Una manifestazione, quello della Città Eterna, alla quale sono molto attaccati gli italiani che tenteranno di tingere di tricolore la manifestazione della Capitale. Nella giornata odierna cominceranno ufficialmente gli ottavi di finale della contesa e ...

Novak Djokovic ha staccato il biglietto per i quarti di finale, stesso obiettivo che ha Jannikopposto all'argentino Francisco. Avanza agli ottavi Lorenzo Musetti , vincitore in tre ...Sul Centrale, come terzo match Jannika caccia del pass dei quarti di finale. Il n. 8 del mondo affronta l'argentino Francisco. L'italiano aspetta un avversario con caratteristiche ...Poi tocca acontro. Ai quarti Djokovic . Segui la diretta della ...

Sinner-Cerundolo, Internazionali di Roma: diretta 5-5 Corriere della Sera

Inizio più complicato del previsto per Jannik Sinner agli ottavi finale degli Internazionali d' Italia, che lo vede opposto all'argentino Francisco Cerundolo. Il tennista altoatesino, dopo essere stat ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...