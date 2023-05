Simone Coccia Colaiuta ha finto la rottura con Stefania Pezzopane per sbarcare all’Isola 17? L’annuncio social che insinua il dubbio

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 maggio 2023)halaconper poterdei Famosi? E’ questo ilche sta facendo mormorare il web. Questa edizione del reality show ormai da anni condotto da Ilary Blasi, è stato caratterizzato dai molteplici abbandoni. In primis Claudia Motta che ha dovuto lasciare il gioco a causa di un brutto infortunio cadendo dagli scogli. Poi Marco Predolin che ha dovuto lasciare l’Isola di Sant’Elena. Per non dimenticare ancheAntolini che ha avuto problemi di salute e insieme a lui a lasciare il gioco anche il compagno Alessandro Cecchi Paone. Recentissima poi, della puntata andata in onda ieri sera, anche l’abbandono di Fiore D’Argento che in ...