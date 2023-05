Sicily Music Conference | Meeting & Festival 18-21 Maggio | Palermo

(Di martedì 16 maggio 2023) L’idea delnasce nel 2020 da un gruppo di operatori della filieraale di origini siciliane: Federica Ceppa, Giulio Castronovo, Dario Caretto ed Enrico Cantaro. Il loro obiettivo è creare un luogo dove poter raccontare le mille sfaccettature di questo ambiente al pubblico e agli addetti ai lavori che vogliano confrontarsi sui temi più svariati legati al mondo dellaa e dello spettacolo. Questa idea si concretizza nel 2022, anno della prima edizione della. Le parole d’ordine di questa seconda edizione saranno ACCESSIBILITÀ e SOSTENIBILITÀ: al giorno d’ oggi non si può più prescindere da questi due importanti valori. «Lavoriamo da oltre 20 anni per la ...

... co fondatrice diconference " Per questo motivo affronteremo questi due temi da tutti i punti di vista, perché essere accessibili significa progettare eventi fruibili anche dai ......il Sindaco Francesco Re che ha dato già l'ok per replicare il connubio con lo "Street Food -... team folkloristico Amastra che ha aperto la prima sera, "Band Deep Sound", "Match", "...Presentata oggi la seconda edizione dellaConference Meeting & Festival, l'unica conferenza internazionale sulla musica in Sicilia, ideata nel 2020 da un gruppo di operatori della filiera musicale di origini siciliane: Federica ...

Sicily music conference, al via la seconda edizione: special guest Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista) e Meg PalermoToday

Torna per il secondo anno consecutivo a Palermo la conferenza internazionale sulla musica. Dal 18 al 21 maggio in programma incontri, panel, workshop, conferenze e seminari tutti sul tema della musica ...Dal 30 giugno al 9 luglio, la quinta edizione di Porto Rubino, il festival dei mari nato da un’idea di Renzo Rubino. Ecco i dettagli.