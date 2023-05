"Siamo primi ovunque". L'ultima balla della Schlein

lieti di poter presentare una nuova, rigogliosa edizione della manifestazione che è promossa ... 19, creati da Uwe Scholz e interpretati daiballerini Rachele Buriassi, Esnel Ramos e Oleksii ...... daiscambi sui social fino al grande legame che Lorenzo è stato in grado di creare a suon di ... " Io glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no, poi non cipiù tornati . Prego, a ...... diciamo entro la seconda metà di giugno, idi luglio avremo comunque uno scenario chiaro e ...partiti al contrario, cercando di creare un'occasione per cui i fondi possano pensare di ...

Clemente Mastella: «A Ceppaloni ha vinto il sindaco del fritto misto ... Corriere

Dal primo luglio di quest'anno i taxi verso o dagli aeroporti lombardi ... prevede nuovi valori tariffari sia delle tariffe predeterminate che dei parametri della tariffa unica di bacino. Queste le ...Avrebbe potuto tranquillamente fischiettare facendo finta di niente. E invece Elly Schlein ha deciso di imbastire addirittura una conferenza stampa per commentare le fresche elezioni amministrative ...