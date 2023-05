Si tuffa per disincagliare l’ancora ma non riemerge | morto poliziotto italiano 21enne in vacanza a Tenerife

(Di martedì 16 maggio 2023) Si erato perdella barca sulla quale si trovava insieme a un amico, ma non è mai riemerso: è, la più grande delle isole Canarie, in Spagna, il giovaneGiuseppe Saudella,originario di San Salvatore Telesino (Benevento). Prestava servizio a Piacenza, dove era stato impiegato prima nelle pattuglie in strada, alla squadra volanti, e poi al corpo di guardia dove si trovava attualmente. Era in Spagna incon un amico, un carabinieri che abita nelle sue zone. Entrambi si trovavano a mare ieri mattina, quando il 22enne si èto per cercare di liberare. Per diverso tempo l’amico lo ha atteso, non vedendolo risalire ha lanciato l’allarme. La ...

Il dramma alle Canarie dove l'agente, originario di Benevento ma in servizio a Piacenza, si trovava in ...Giuseppe si sarebbe tuffatoliberarla e riprendere la navigazione, ma il militare che lo attendeva a bordo della barca non lo ha più visto. Lo ha chiamato ripetutamente, ha dato l'allarme che ha ...

Si era tuffato per disincagliare l’ancora della barca sulla quale si trovava insieme a un amico, ma non è mai riemerso: è morto a Tenerife, la più grande delle isole Canarie, in Spagna, il giovane pol ...Un semplice tuffo si è trasformato in una tragedia. Muore a Tenerife un poliziotto di 21 anni, Giuseppe Saudella, in servizio a Piacenza. Il giovane si trovava in vacanza con un ...