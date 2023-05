Sì | è mia figlia | la confessione che sconvolge l' Isola e Ilary Blasi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) All'dei Famosi arriva la, a sorpresa, di Simone Antolini, il compagno di Alessandro Cecchi Paone. Antolini ha voluto mettere le cose in chiaro su alcune voci che lo hanno coinvolto nei giorni scorsi che riguardano laMelissa. Antolini non ha usato giri di parole e così ha voluto chiarire, davanti al pubblico la situazione: "Melissa è ufficialmente mia. Compirà 5 anni il 2 agosto, è nata con la relazione con la mia ex ragazza. Io avevo 17 anni e lei era già 18enne, avendo qualche mese più di me. Noi siamo cresciuti insieme, come fratello e sorella. Ma soprattutto c'è una grande complicità come padre e". Dopo ladi Antolini è intervenuto proprio Cecchi Paone che non ha usato giri di parole per dichiarare i suoi sentimenti per il ...