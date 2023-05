Si barrica in casa e minaccia i carabinieri con una motosega

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArmato di, si èto inper non essere arrestato, resistendo fino a quando non sono arrivati idei reparti speciali a bloccarlo e ammanettarlo. È accaduto nel Casertano, a Marcianise, dove un sessantaseienne del luogo, alla vista deiche dovevano notificargli un ordine di carcerazione per evasione, si èto nella sua abitazione, posta al piano terra dello stabile e protetta da una porta blindata e da grate in ferro alle finestre; ha quindi cominciato ad inveire contro i militari lanciando oggetti in strada e brandendo una. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

