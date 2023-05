(Di martedì 16 maggio 2023) Sembra non esserci pace per Paul. Partito titolare, al 22' della sfida contro la Cremonese il centrocampista francese si è nuovamente ...

Sembra non esserci pace per Paul Pogba. Partito titolare, al 22' della sfida contro la Cremonese il centrocampista francese si è nuovamente ...Fino al 22' quando allo Stadium cala un silenzio assordante: Pogba, dopo aver tentato un cross in area, siper, toccandosi il ginocchio sinistro. Le mani sul volto. Le lacrime. L'...L'ex Manchester United chiama subito il cambio e si, subito soccorso dai medici della Juve. Dalle primissime indiscrezioni, il numero dieci ha accusato un fastidio al quadricipite ...

Si accascia a terra, poi le lacrime. E Di Maria lo consola: l'infortunio di Pogba Gazzetta

Blog Calciomercato.com: Doveva essere una serata di festa. La prima da titolare in una partita ufficiale dopo 13 mesi. E le prime giocate del francese, sommate all’assist per la ...Il francese si era infortunato al 21' di Juve-Cremonese, uscendo dal campo in lacrime nel primo match da titolare ...