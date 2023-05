Sgombero di Roberto Spada dalla casa abusiva ad Ostia

È in corso lodell'appartamento diSpada , il noto esponente del clan di Ostia autore della violenta aggressione con la testata nei confronti del giornalista Daniele Piervincenzi. Il boss con la ...È in corso lodell'appartamento diSpada , esponente del clan di Ostia noto per la vicenda dell'aggressione ad un giornalista della Rai durante un'intervista. L'attività è svolta dai carabinieri ...Sfrattato nella sua Ostia . È in corso lodella casa diSpada, esponente dell'omonimo clan, noto soprattutto per l'aggressione a un giornalista Rai, Daniele Piervincenzi, durante un'intervista realizzata per il programma '...

Roberto Spada, in corso lo sgombero dell'appartamento a Ostia. Lui sui social: «Cercasi casa in affitto» ilmessaggero.it

È in corso lo sgombero dell'appartamento di Roberto Spada, esponente del clan di Ostia noto per la vicenda dell'aggressione ad un giornalista della Rai durante un'intervista. L'attività è svolta dai ...I carabinieri del gruppo di Ostia stanno sgomberando l’appartamento occupato da Roberto Spada ad Ostia a via Guido Vicon. Spada, esponente dell’omonimo clan, noto per la vicenda di una aggressione a ...