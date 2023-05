Sfida a padel tra Sinner e Totti al Foro Italico | l' ex Roma | ' Magari avere il braccio di Jannik'

(Di martedì 16 maggio 2023)e Francescosono scesi in campo nella splendida cornice del, ma non a tennis sul Centrale bensì sui campi diallestiti davanti alla Sala delle Armi. I due si ...

... 7.600 campi, in giro per il mondo ci sono 25 milioni di giocatori in 150 Paesi - ha spiegato Luigi Carraro , Presidente della Federazione Internazionale- . Oggi abbiamo visto un grande evento:......casino!' Jannik Sinner e Francesco Totti - FOTO ARCHIVIO FITP Jannik Sinner e Francesco Totti sono scesi in campo al Foro Italico per una: non a tennis sul Centrale bensì sui campi di...L'eliminazione inaspettata del numero uno al mondo Carlos Alcaraz , le battaglie (interrotte) sotto la pioggia di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti , più la gustosaditra Totti e Sinner : la sesta giornata degli Internazionali di Roma è stata una centrifuga di sorprese. Il numero uno saluta Roma A volte cadono pure i grandissimi: Carlos Alcaraz dice ...

Totti-Sinner sfida a padel, il tennista: «È stata la mia prima volta» Corriere TV

Torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo ...Non solo il capoluogo etneo, in provincia di Catania sono 19 i comuni che andranno al voto a fine maggio per eleggere sindaco e consiglio.