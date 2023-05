Severini-Erriu Crescere Insieme | “Grazie a chi ci ha sostenuto Ora una fase nuova | di dialogo e progettualità”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 maggio 2023) Fiumicino – “Stanchi ma felici. E dopo la battaglia elettorale è il momento di esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti coloro che hannola lista civicadurante le elezioni amministrative di ieri.di cuore a tutti i nostri sostenitori, ai candidati della lista e a coloro che hanno creduto nel nostro progetto civico“. A parlare è Roberto, il più votato in questa tornata elettorale e rieletto consigliere comunale. “La vostra fiducia e il vostro sostegno – affermarivolgendosi direttamente ai cittadini – sono stati fondamentali per il nostro successo elettorale. Siamo consapevoli della grande responsabilità che ci avete affidato e faremo del nostro meglio per essere all’altezza delle vostre aspettative. I numeri elettorali, che ci ...