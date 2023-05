' Setta del digiuno in Kenya | vittime salgono a 211

(Di martedì 16 maggio 2023) L'incubo dei corpi sepolti di seguaci della cosiddetta "del" in, sembra non avere ancora fine. Oggi la polizia della regione costiera ha annunciato di aver riesumato altri 10 ...

L'incubo dei corpi sepolti di seguaci della cosiddetta "setta del digiuno" in Kenya, sembra non avere ancora fine. Oggi la polizia della regione costiera ha annunciato di aver riesumato altri 10 cadaveri in fosse comuni nella foresta di Shakaola, nell'..

(ANSA) - NAIROBI, 16 MAG - L'incubo dei corpi sepolti di seguaci della cosiddetta "setta del digiuno" in Kenya, sembra non avere ancora fine. Oggi la polizia della regione costiera ha annunciato di ...