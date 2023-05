Serie B | tutti gli squalificati | out 16 calciatori e un allenatore

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) E’ sempre più alta l’attesa in vista dell’ultima giornata del campionato diB, sono in arrivo altri verdetti. Genoa e Frosinone continuano a festeggiare la promozione in massima categoria, il Bari ha confermato il terzo posto dopo il successo contro la Reggina. Il Venezia continua l’ottimo momento, 3-2 contro il Perugia. Colpo del Parma sul campo della Spal, grande vittoria del Cagliari contro il Palermo. E’ bagarre per gli ultimi posti playoff e retrocessione. GliinB Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 16 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. SPAL per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi ...