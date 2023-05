Serie A | tutte le ‘sanzioni’ | 6 calciatori squalificati e 2 allenatori | Juve nei guai!

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) La 35ª giornata del campionato diA ha fornito indicazioni importantissime per le zone alte e basse della classifica. Il Napoli, già sicuro dello scudetto, è stato sconfitto dal sempre più sorprendente Monza con il punteggio di 2-0. Continua la marcia dellantus, in grado di vincere in casa contro la Cremonese. Gravissimo passo falso del Milan, il ko in trasferta contro lo Spezia rischia di condizionare la corsa Champions League. Grande prestazione dell’Inter in casa con il Sassuolo. La Roma non è andata oltre il pareggio contro il Bologna, solo 2-2 per la Lazio contro il Lecce. Vittorie casalinghe di Salernitana e Fiorentina contro Atalanta e Udinese, colpo in trasferta del Torino a Verona. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaGliinA Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito ...