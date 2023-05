Serie A | Javi Moreno | “Sarebbe stato meglio restare al Milan… e ora sarò campione di Champions League”

... grazie alla vittoria per 4 - 2 in trasferta contro l'Espanyol (Afp) Dopo laA italiana, con ...Puado ha poi siglato il primo gol per l'Espanyol al 73′ e Joselu il secondo nei minuti di ......- racconta Marca che ci tiene a sottolineare i 14 gol e 14 assist in 39 partite diA e ... Nel frattempo, però il Valencia va in crisi , licenzia il allenatoreGracia, 'che poteva essere un ...Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN , che oltre allaA ha acquisito ... REAL VALLADOLID (5 - 3 - 2): Masip; Fresneda, El Yamiq, Hongla,Sánchez, Escudero; Monchu, ...

Le teste di serie accedono ai quarti di finale! | Padel World Press 2023 Padel World Press

Si tratta del 15esimo cambio in panchina stagionale in Premier LEEDS (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Nuovo esonero al Leeds: via Javi Gracia e dentro ...