Serie A in chiaro? I tifosi possono sognare | la rivelazione di De Siervo

(Di martedì 16 maggio 2023) Un traguardo da definire storico quello raggiunto oggi per i diritti TV dellaA, ora con più concrete possibilità perché diventi alla portata di tutti. Stabilita la configurazione dei pacchetti per i diversi broadcaster insieme a una base d’asta, la Lega ha infatti predisposto dei buoni margini perché almeno una partita diA sia trasmessa in. Una posizione, quella adottata dalla Lega, più che significativa, da tempo desiderata da tantissimidellaA, che potranno così ora guardarsi inla partita di almeno una sera che, secondo quello che permetterebbe uno dei pacchetti, dovrebbe essere il sabato. Desul futuro per i diritti TV dellaA: “Si va verso una condivisione piena delle 10 gare” De ...

È successo con largo anticipo e con un sì all'unanimità: laA ha approvato il bando dei diritti tv del prossimo ciclo, quello che partirà dalla stagione ... ipotesi inAl termine della ......contrario all'intesa trasformandolo in parere favorevole condizionato al recepimento di una... Per quanto riguarda il territorio di Manoppello, in particolare, èche una volta accertato che ...Le due vittorie centrate con lo stadio pieno sono unsegnale che la squadra di Corini non ... al contrario, possa qualificarsi alla post - season per la corsa verso laA. Per centrare i ...

Diritti Tv Serie A, Lega approva nuovo bando. Sabato sera match in chiaro Tuttosport

Per la prima volta si potranno acquisire le gare di campionato anche per 4 o 5 anni. Obiettivo: incassare 1 miliardo e 200 milioni a stagione da più emittenti. Da giugno le offerte ...Una partita in chiaro non sarà più tabù ... La possibilità di vendere i diritti TV della Serie A su più stagioni permetterà un incremento del 10% della cifra iniziale sul quarto anno, con un aumento ...