Serie A | Da Moratti a Zhang | ecco il 31enne che comanda la ‘nuova’ Inter

(Di martedì 16 maggio 2023) 2023-05-16 12:51:08 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: ENel 2016 l’passa di nuovo di mano. Dopo l’allontanamento della famiglianel 2013, Stevene Suning hanno sostituito l’indonesiano Erick Thohir dalla Cina., che non aveva avuto successo (si fa per dire) a Milano.Jingdong (a capo del colosso degli elettrodomestici Suning Commerce Group) ha messo il suo giovane figlio (all’epoca 26 anni) alla guida del club ‘nerazzurri’ come presidente. E questo È arrivato con milioni da firmare e molte idee da applicare. Anni dopo, la finale di Champions League è vicina… anche se il progetto ha avuto più picchi di quanto chiunque a Milano potesse immaginare. “All’inizioè stato all’altezza delle aspettative: ...

... Letizia Bricchetto. Ad abundantiam , per chi aveva sempre preferito impegnarsi per star ... Una sorta di cortocircuito mentale che impone tutta unadi limitazione del comportamento, all'......e atterra dopo il volo inaugurale 2003 " A Casablanca 12 persone si fanno esplodere in unadi ...Niccolò Fabi (1968) Rosario Fiorello (1960) Megan Fox (1986) Mario Monicelli (1915) Massimo...... Per i fanatici del fumetto tradotto anche in finlandese stretto il vero numero zero della... Milanello e iLo fa con la sua forza culturale, dal Corriere della Sera alle case editrici; ...

Calciopoli, la replica di Massimo Moratti dopo la puntata di Report: "Moggi dice cavolate. Ci sono delle sentenze" Eurosport IT

L’ex centravanti nerazzurro ospite dell’evento Gazzetta: «Lukaku non ha ancora espresso al massimo il suo potenziale. Può essere come Benzema». E il retroscena: «Quando sono stato a un passo dal Manch ...Uno degli eroi del Triplete sul palco della Milano Football Week: “Dovevo andare al City, ma volevo l’Italia. Il razzismo No, la vostra società non lo è, sono solo quei 3-4 bulli...” ...