Serie A | 6 squalificati nella 36a giornata

(Di martedì 16 maggio 2023) Ecco i calciatori assenti nel prossimo turno e come verranno rimpiazzati nelle rispettive squadre Sono sei i calciatori che salteranno lanumero 36 di campionato causa squalifica. L’elenco completo: Banda (Lecce), Becao (Udinese), Bonaventura (Fiorentina), Amian (Spezia), Cuadrado e Danilo (Juventus). La Juventus dovrà fare a meno di Danilo e CuadradoprossimadiA, in cui affronterà lunedì sera al Castellani l’Empoli. Mister Allegri dovrebbe quindi puntare su Gatti in difesa e il giovane Barbieri sulla fascia destra.Fiorentina out Bonaventura per squalifica, contro il Torino possibile occasione quindi per Castrovilli dal primo minuto come mezzala. Nel Lecce ecco Di Francesco nel tridente al posto di Bandasfida contro uno Spezia orfano di ...