Serie A | 34esima Giornata | Napoli-Fiorentina 1-0 | Commento Tecnico-Statistico

(Di martedì 16 maggio 2023) NelladiA,1-0. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'area di rigore avversaria o dal limite della medesima), 8-6; Primo Tempo, 3-4; Secondo Tempo, 5-2. Percentuali realizzative: 12,5% - 0%; Primo Tempo, 0% - 0%; Secondo Tempo, 20% - 0%. Finora, in 44 gare ufficiali (gare di coppa comprese), su 630 Azioni Salienti totali, 455 sono quelle offensive degli Azzurri. Pari al 72,22%. Cioè, quasi ogni 4 azioni pericolose, ben 3 son quelle del. Quindi annotiamo un rapporto di 3 a 1. La media a gara è di circa 10,34 azioni pericolose su circa 14,32 totali. 4 la media delle azioni pericolose subite a partita. Mentre, con i 98 gol finora realizzati, la Percentuale Realizzativa Media si attesta sul 21,53% (98/455). ...

Dura solo sei minuti la partita di Nicolò Zaniolo nellagiornata di Super Lig turca, nel derby vinto in trasferta 0 - 2 dal suo Galatasaray contro l'...un'altra vecchia conoscenza dellaA "...... ha celebrato a New York City i vincitori nelle restanti categorie dellaedizione, dopo la cerimonia di Los Angeles lo scorso marzo. Decretata anche la migliordrammatica del 2023. Il ...... moviola Salernitana - Atalanta L'episodio chiave della moviola del match tra Juventus e Atalanta, valido per lagiornata diA. Dirige la sfida l'arbitro Piccinini. L'EPISODIO CHIAVE ...

Serie A, vincono Napoli e Juventus, Torino-Monza 1-1. Lecce-Verona: 0-1. VIDEO Sky Tg24

Voti e tabellino del primo tempo di Lazio-Lecce, match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23 ...Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 34esima giornata di Serie A. Fra i verdetti più attesi, quello relativo alla Curva dell'Atalanta dopo i cori razzisti contro Dusan Vlahovic, curva ...