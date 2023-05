Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 35 giornate

Leggi su 11contro11

(Di martedì 16 maggio 2023) LaA si avvicina sempre più inesorabilmente alla fine della stagione 2022-2023, e lacon relativocon la scorsa stagione sono sempre più definiti. Il Napoli (+13), ormai campione d’Italia già da due turni, fa registrare un inevitabile calo di concentrazione e si fa sconfiggere 2-0 dal Monza, ormai realtà consolidata del campionato. Al secondo posto resta la Juventus che con lo stesso punteggio batte la Cremonese, nel posticipo di domenica, condannandola di fatto alla retrocessione, per la quale manca ormai solo l’aritmetica certezza. Al terzo posto sale invece l’Inter (-9), che nell’anticipo di sabato sera batte 4-2 il Sassuolo (-3) e approfitta al meglio del 2-2 maturato il giorno prima tra la Lazio (+6) e il Lecce. Un punto che, di fatto, non apporta particolari benefici per i rispettivi obiettivi a ...