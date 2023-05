Sequestrato a Pozzuoli centro sportivo senza autorizzazioni

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri di(Napoli) hanno denunciato un imprenditore di 32 anni dopo un sopralluogo nel suodi via Pisciarelli. I militari hanno riscontrato che l’imprenditore non era in possesso delle previsteamministrative per l’esercizio dell’attività. Diverse, inoltre, le violazioni di natura edilizia contestate. L’area – di circa 20mila metri quadrati – è stata sottoposta a sequestro preventivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

