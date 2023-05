Sequestrati stupefacenti e materiale per confezionamento a Napoli

Leggi su puntomagazine

. Gli agenti hanno trovato la droga nel vano sottosella di un motoveicolo . Venerdì sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un motoveicolo parcheggiato in via Miccoli ed hanno rinvenuto, nel vano sottosella, 109 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 355 grammi, 103 bustine contenenti circa 150 grammi di marijuana, 117 involucri contenenti circa 171 grammi di cocaina, due bilancini e diversoper il; infine, mentre lo scooter è finito sotto sequestro.