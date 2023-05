Sequestrati 21 videopoker illegali

(Di martedì 16 maggio 2023) Sono 21 gli apparecchi elettronici da gioco, del tipo “” e “totem”,dai Reparti dipendenti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, con la segnalazione alle competenti Autorità di 6 presunti responsabili. Questo è il bilancio di un’operazione di servizio, condotta dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare. Nel corso dei controlli, che hanno riguardato associazioni culturali e circoli ricreativi ubicati nel capoluogo di provincia, sono state individuate e sequestrate 21 apparecchiature elettroniche da gioco, del tipo “”, risultate non collegate alla rete telematica dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ovvero messe in esercizio da parte di soggetti giuridici non autorizzati ...

