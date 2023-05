Sequestrate tre tonnellate di cocaina purissima | erano nascoste nel carico di banane

Sequestro ditonnellate di cocaina L'operazione che ha portato al sequestro delle quasi... Nel porto di Gioia Tauro, dal mese di gennaio del 2021 ad oggi, sono state...Per le successive operazioni di smaltimanto delle quasitonnellate di stupefacente sono stati ... dal mese di gennaio del 2021 fino a oggi nel porto di Gioia Tauro sono statecirca 37 ...L'operazione che ha portato al sequestro delle quasitonnellate di cocaina, finalizzata al ... Nel porto di Gioia Tauro, dal mese di gennaio del 2021 ad oggi, sono statecomplessivamente ...

Sequestrate tre tonnellate di cocaina RSI.ch Informazione

Sequestro record di cocaina nel porto di Gioia Tauro. I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria ed i funzionari dell'Ufficio dogane hanno trovato in due container provenienti ...Quasi tre tonnellate di cocaina erano state occultate in due container in mezzo a un carico di banane ed altri frutti esotici in transito presso il porto di Gioia Tauro. L'enorme quantitativo di polve ...