Selene Caramazza al RIFF | «Il cinema è confronto | riflessione e aiuta il mondo ad essere migliore»

(Di martedì 16 maggio 2023) Si è concluso da pochi giorni il Riviera International Film Festival, giunto quest’anno alla sua settimana edizione. Tra i protagonisti c’è stata anche l’attricecandidata ai Nastri d’Argento 2023 come Miglior Attrice non protagonista per la serie Amazon Prime Video The Bad Guy. L’abbiamo incontrata e ha parlato proprio dell’esperienza legata alla serie in cui interpreta Leonarda Scotellaro e che l’ha vista al fianco di Luigi Lo Cascio. «The Bad Guy è stata un’esperienza bellissima per me, soprattutto lavorare su un personaggio molto diverso rispetto ai miei lavori precedenti. – Racconta l’attrice nella nostra intervista – Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana (i due registi) mi hanno dato la possibilità di trasformarmi totalmente, dal taglio dei capelli a tutta una preparazione fisica.. È stato interessante anche lavorare su un ...

