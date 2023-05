Segnalazione trono over Uomini e Donne | cavaliere tradisce una dama | sono Ida e Alessandro?

(Di martedì 16 maggio 2023) In queste ore è trapelata sul web unaalquanto incresciosa che riguarda una coppia deldi. Gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno pubblicato la testimonianza di una loro fan, la quale ha dichiarato di essere stata contattata da un, apparentemente felicemente fidanzato. La persona in questione L'articolo proviene da KontroKultura.

Nelle scorse ore una ragazza ha fatto sapere di essersi scambiata dei messaggi con un ex protagonista delover. La diretta interessata ha fatto la suasia ad Amedeo Venza e all'...Di sicuro, con questaquesto ex volto delOver verrebbe smascherato . Ma non è possibile attualmente sapere di chi si tratta. Nel frattempo, nascono nuove polemiche sul programma ...A quanto pare però non sarà soltanto ilclassico a catalizzare l'attenzione oggi. Dopo l' ... Avrà infatti unada fare su Elio che scatenerà un putiferio in studio e porterà Tina ...

Uomini e Donne: ex protagonista avrebbe tradito la sua fidanzata Novella 2000

Le repliche delle puntate dell'ultima edizione di Uomini e Donne non stanno piacendo ai fan: 'Non sono queste le storie che vogliamo vedere' ...Continuano le voci sul presunto tradimento del fidanzato di una ex dama: i rumors Verso la fine dello scorso mese di aprile, Riccardo Guarnieri sembra ...