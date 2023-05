Sea Prime e Sirio inaugurano l' Hangar X per i voli business a Linate

(Di martedì 16 maggio 2023) Taglio del nastro per la nuova infrastruttura all'avanguardia dedicata alla manutenzione dei velia Milano. Armando Brunini: "Pietra miliare per il Gruppo Sea in un contesto diin crescita e con caratteristiche di performance ambientali di alto livello". Chiara Dorigotti: "L'investimento di Seasegue alla crescita a doppia cifra del traffico diaviation nel 2022 che continua nel primo trimestre del 2023"

Taglio del nastro per la nuova infrastruttura all'avanguardia dedicata alla manutenzione dei velivoli a Milano Linate Prime. Armando Brunini: "Pietra miliare per il Gruppo Sea in un contesto di busine ...Milano, 16 mag. (Adnkronos) – Sea Prime, società del gruppo Sea che con il brand ‘Milano Prime’ è uno dei principali operatori di business aviation in Italia e in Europa, e Sirio hanno inaugurato oggi ...