Se Zelensky ignora il Papa | ci aspettano disastri | nucleare o decenni di guerra fredda

(Di martedì 16 maggio 2023) di Stefano Briganti Il 13 maggio è una data da far ricordare ai posteri. Una data che si aggiunge al 22 settembre 2022 (: “L’Ucraina non negozierà con la Russia finché Vladimir Putin ne sarà il presidente”), al 23 novembre 2022 (la Ue dichiara la Russia sponsor del terrorismo), al 21 marzo 2023 con il rigetto da parte degli Usa della iniziativa cinese per la pace, al 5 maggio 2023 (Borrell: “Questo non è il momento di conversazioni diplomatiche sulla pace. È il momento di sostenere la”). Il 13 maggioha seccamente rifiutato la proposta diFrancesco per un cessate il fuoco e dare inizio ad una mediazione per la pace. L’ “Occidente cristiano” hato il fatto e ha risposto con altre armi a Kiev. Vengono in mente la famosa frase di Stalin rivolta al...