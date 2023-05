Se l’azienda fallisce il TFR lo paga l’INPS solo se invii questo modulo | fai attenzione rischi di perdere tutto

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 16 maggio 2023) Un fondo di garanzia previsto per legge copre il TFR in caso di fallimento aziendale: vediamo come fare per richiederlo correttamente. TFR è un acronimo che sta ad indicare il cosiddetto “Trattamento di Fine Rapporto”: si tratta di una prestazione economica accumulata da un dipende durante il periodo d’impiego presso un’azienda, una società o un ente e viene elargita quando il rapporto professionale tra le parti, ovvero tra il lavoratore ed il datore di lavoro, giunge a cessazione. È noto anche con il termine di liquidazione e dev’essere elargita per legge per qualsiasi motivo di interruzione di prestazione professionale, tanto nei casi di licenziamento quanto in quelli di dimissioni e di sopraggiunto pensionamento. In caso di fallimento aziendale,può elargire il TFR al lavoratore dipendente attraverso il fondo di garanzia – ILoveTrading.itIl trattamento, ...