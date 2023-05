“Se avessero fatto un altro accordo…” La stilettata di Renzi a Fazio

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 maggio 2023) Matteoa Palazzo Chigi c’è stato e pure lui, da capo del governo, ha gestito il dossier Rai. Come? Non è di questo che vogliamo discutere. Oggi infatti la notizia è Fabioe il suo addio a viale Mazzini, un addio che – anche per colpa di un improvvido tweet di Salvini – sta trasformando il conduttore in una sorta di martire. Sulla chiusura di Che tempo che fa molto si è detto e tanto si è scritto, anche a sproposito, soprattutto da parte dei cantori della parrocchietta di. Il conduttore non è un martire, visto che ha scelto autonomamente di lasciare mamma Rai e di accasarsi in una emittente privata, pagato milioni di euro, e il tutto prima ancora che i nuovi vertici della tv di Stato potessero mettere mano al dossier. La pensa così anche il direttore del Riformista, che oggi a L’Aria che tira non ha lesinato critiche ...