Scuola | materie Stem più semplici con sistemi di virtualizzazione Anatomage

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - L'apprendimento è una parte essenziale della crescita e dello sviluppo dei giovani, ma a volte può essere difficile per gli studenti comprendere concetti complessi, in particolare quelli legati alle, cioè fisica, chimica, biologia e medicina. In questo contesto,offre soluzioni innovative per la formazione degli studenti attraverso la sua tecnologia diall'avanguardia. "Nelle scuole - spiega l'azienda in una nota - l'utilizzo di sii dipuò avere un impatto significativo sul futuro formativo dei giovani. Tramite i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), le scuole possono infatti investire in tecnologie avanzate, come quelle offerte da, migliorando la ...