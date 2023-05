Scudetto Napoli | anche i muri della città festeggiano i campioni d' Italia

(Di martedì 16 maggio 2023) «Il progetto Unplatonic si basa sulle manifestazioni d'amore nelle più svariate sfumature, soprattutto in quelle più concrete, non platoniche come indica il...

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 36° giornata di Serie A: Maignan tra i pali; in avanti Zapata, Berardi e Leao REGGIO EMILIA - Con logià assegnato ale la Sampdoria già matematicamente retrocessa in Serie B ma soprattutto con tante sfide importanti per un posto in Europa o per la salvezza, la Serie A 2022 - 2023 ...Mancano ancora tre turni e già sono stati emessi due verdetti:alcon cinque turni di anticipo e matematica retrocessione della Sampdoria in Serie B. Attese nuove 'sentenze' dal al ...Cruyff (LaPresse) - calciomercato.itIl nome forte, anzi fortissimo, è quello del ds del... Soprattutto con unoappena conquistato e festeggiato.

Spalletti: "Napoli ha insegnato come si festeggia uno scudetto" Sport Mediaset

Una stagione straordinaria per il Napoli ma non sono tutte rose e fiori per Spalletti: c'è un flop tra gli azzurri, scelto anche il sostituto ...Non dimentichiamoci quando Zielinski fu ceduto al Napoli con la convinzione che potesse diventare un grande giocatore. Ho detto a Zielinski che deve vincere un altro scudetto a Napoli per raggiungermi ...