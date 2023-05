Schwarzenegger | l' emergenza climatica richiede azione | fiero dell' UE

(Di martedì 16 maggio 2023) In occasione'annuale Austrian World Summit a Vienna, vertice ambientalista fondato da Arnold, l'attore di origine austriaca ed ex governatorea California è tornato a chiedere ...

Schwarzenegger: l'emergenza climatica richiede azione, fiero dell ... Il Sole 24 ORE

Roma, 16 mag. (askanews) - In occasione dell'annuale Austrian World Summit a Vienna, vertice ambientalista fondato da Arnold Schwarzenegger, l'attore di origine austriaca ed ex governatore della ...