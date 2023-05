ha quindi evidenziato che il Consiglio svolgerà un ruolo chiave nel punire "i crimini didegli occupanti russi" in Ucraina e nel chiedere "responsabilità per i danni enormi che la ...... al cancelliere tedesco Olafe al primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak. 'Il segnale concreto che emerge da questo vertice, l'istituzione del registro dei danni provocati dalla, ......accusa il governo di promuovere laper far passare in secondo piano i problemi interni del Paese. Le tappe più produttive del viaggio di Zelensky sono state quelle di Berlino da Olafe ...

Scholz: “La guerra in Ucraina non finirà con la vittoria dell’imperialismo di Putin” Globalist.it

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel suo intervento al vertice del Consiglio d'Europa a Reykiavik ha detto che la guerra in Ucraina non finirà con la vittoria dell'imperialismo di Putin ...Si tratta del quarto summit di capi di stato e governo, l'ultimo nel 2005 a Varsavia. L’organizzazione, che ha sede a Strasburgo, riunisce 46 Paesi e ha l'obiettivo di promuovere la democrazia, proteg ...