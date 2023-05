Schlein | “Meglio M5s o Terzo Polo? Costruiamo alternativa alle destre” Baruffi | “Cerchiamo l’accordo con Conte ai ballottaggi”

(Di martedì 16 maggio 2023)ilo il M5s? “Non è che siamo in uno scenario in cui a noi sta di esprimere delle preferenze. A noi sta di fare un lavoro serio. La mia preferenza è netta: quella di costruire un’solida. Questo è successo anche seguendo strade diverse, ma c’è una costante: l’affidabilità del Pd. Noi non neghiamo le differenze che ci sono tra di noi, ma ci sono possibilità di unità nelle battaglia”. Lo ha detto Elly, al Nazareno, nella conferenza stampa sulle amministrative del 14 e 15 di maggio. Il responsabile Enti locali del Pd, Davide, ha parlato anche delcol M5s alo: “Non diamo nulla per scontato, tutto si realizza in modo concreto. Ci sono comuni dove ...

Noi ci siamo", replica quindia chi le chiede se ci saranno iniziative elettorali con ...il Terzo polo o il M5S "Non è che siamo in uno scenario in cui a noi sta di esprimere delle ...Il primo turno delle amministrative dimostra che 'la destra frena' ha continuato Elly, la ...il Terzo polo o il M5S Non è che siamo in uno scenario in cui a noi sta di esprimere delle ...Comunali, primo duello tra le leader: Meloni ai punti su3) La sparizione dei 5Stelle Persa ..., tante volte, diventare decisivi all'interno di una coalizione. Ad esempio il 7% preso da ...

Schlein: “Meglio M5s o Terzo Polo Costruiamo alternativa alle destre” Il Fatto Quotidiano

Elly Schlein, alla prima "vera" da segretaria dem ... A Teramo, ad esempio, la candidata renziana non ha superato il 10%. Meglio, tante volte, diventare decisivi all'interno di una coalizione. Ad ...Comunali 2023, Schlein: "Soddisfatti. Pd in salute ... Il Pd lavora nel modo più unitario possibile".Meglio il Terzo polo o il M5S "Non è che siamo in uno scenario in cui a noi sta di esprimere delle ...