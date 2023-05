Schlein | il Pd è in ottima salute La «chiamata» a Conte e Terzo polo

(Di martedì 16 maggio 2023) La trattativa con le «altre forze alternative alla destra» per comizi insieme nelle città dei ballottaggi

Il Pd, dice Elly, "è insalute. Noi avanziamo e la destra frena". La segretaria dem riassume così i risultati delle elezioni amministrative che hanno coinvolto circa 600 Comuni. Dall'altra parte, è ...16/05/2023 - 18:30 Anche il Partito Democratico, per Elly, è insalute dopo il test del primo turno delle amministrative di maggio... in attesa dei risultati dei ballottaggi. "Il Pd - spiega la segretaria dem - è il primo partito in tutti i ...Questo è un segnale di vitalità e radicamento nei territori " ha spiegato- . Il Pd è insalute, questo ci dà slancio. Sarà un cammino lungo di un partito rinnovato nei suoi messaggi e ...

Città (Politica) La leader dem: «Noi primo partito in quasi tutte le città al voto. Gli elettori iniziano a capire che Meloni danneggia i più deboli. Vogliamo recuperare gli astenuti, pronta a fare co ...