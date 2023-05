Schede contestate | riconteggio | clamoroso a Pisa | la sinistra impazzisce

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023). Il centrocostretto ad aggrapparsi al ballottaggio per evitare un nuovo tonfo nella città toscana. Il candidato dei progressisti , Paolo Martinelli ha raccolto il 41,12 per cento dei voti. Il candidato del centrodestra, Michele Conti, sindaco uscente ha raccolto il 49,96 per cento dei voti. Un risultato che per un soffio non regala ai moderati la riconferma. E così latorna a tremare in Toscana. Lo spoglio diè stato al cardiopalma con il candidato del centrodestra sempre di poco sopra il 50 per cento, soglia che gli avrebbe permesso di vincere al primo turno. Secondo il Pd a Conti mancherebbero 17 voti per essere rieletto. E almeno 25sono state. Secondo il centrodestra invece a Conti mancherebbero 4 voti. E ...