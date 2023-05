Scarlattina e streptococco travolgono tutti | boom dei test in farmacia

(Di martedì 16 maggio 2023) Il Covid finisce nel dimenticatoio e una nuova malattia preoccupa gli italiani. Si registra infatti ildiper loin, che hanno sostituito l'incetta dei tamponi per Covid degli anni scorsi. Secondo i dati analizzati da Iqvia, dopo la circolare emanata dal ministero della Salute sull'aumento dell'incidenza die di infezione invasiva da, è esponenziale la crescita registrata quest'anno della vendita di tamponi per lo. Da ottobre 2022 a marzo 2023 ne sono stati venduti 77.661, rispetto ai 3.857 del periodo ottobre 2021 a marzo 2022. Ben il 2.000% in più. Inoltre sono sempre di più le farmacie in cui è possibile sottoporsi al tampone per rilevare l'infezione dae il numero ...

... però, bisogna aggiungere una precisazione: tale antibiotico viene comunque utilizzato anche per altre indicazioni, quindi l'incremento non è certo determinato in modo esclusivo dallo, e ...... acuitasi nelle ultime settimane a causa di un aumento del 50% delle infezioni dae di, soprattutto tra bambini e ragazzi '. Lo ha affermato il presidente della Federazione ...... acuitasi nelle ultime settimane a causa di un aumento del 50% delle infezioni dae di, soprattutto tra bambini e ragazzi. A ciò si sommano le ormai note difficoltà di ...

