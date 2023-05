Scandalo a Quarto e Pozzuoli | 105 persone denunciate per non mandare i figli a scuola Cosa sta succedendo?

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 16 maggio 2023) Oggi Notizie La lotta alla dispersione scolastica ha portato a numerose denunce da parte dei carabinieri della compagnia di, che hanno reso noti i dati raccolti durante l’anno accademico appena concluso. Padri, madri e tutori esercenti la patria podestà sono stati denunciati per inosservanza dell’obbligo di istruzione nei confronti dei propri, con 65 minori che non hanno frequentato ladell’obbligo. Scopri di più su questo preoccupante fenomeno e sulle azioni messe in campo dalle autorità competenti. Diparla questo articolo... 105per inosservanza dell'obbligo di istruzione 65 minori tra gli 8 e i 14 anni non hanno frequentato ladell'obbligo Nuclei familiari segnalati alla Procura e ai servizi sociali Il bilancio ...