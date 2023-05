Sassuolo | ufficiale il riscatto del Bournemouth per Traoré

Commenta per primo Il Bournemouth ha ufficializzato il riscatto daldi Hamed Traorè . Il club di Premier League, che ha acquistato il calciatore classe 2000 lo scorso gennaio in prestito con obbligo di riscatto, ha ora annunciato l'acquisto a titolo ...Alsi sono confrontati con il tecnico Alessio Dionisi , il segretario generale Andrea ... un trampolino di lancio, un'opportunità " ha spiegato in un'intervista al sitodella società ...Con il comunicatonumero 442 sono stati ufficializzati i nuovi responsabili di Settore Giovanile abilitati ... In aula - oltre ad uno stage di tre giorni al CFT di Corticella, ale al ...

Mercato Sassuolo, ufficiale: Traorè riscattato dal Bournemouth Calcio in Pillole

Il Bournemouth ha annunciato l'acquisto definitivo di Hamad Junior Traoré dal Sassuolo: "L'AFC Bournemouth è lieto di confermare l'ingaggio definitivo di Hamed Traorè dal Sassuolo, squadra di Serie A.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...