Saronno e Bollate dicono addio a don Ernesto Ceriani

Conosciuto a, ma era nato ail 28 giugno del 1931, don, scomparso nella giornata di lunedì 15 maggio. Dal 1955 al 1956 ha vissuto l'Istituto Maria Immacolata di. Don, morto a 92 anni: i funerali a Lainate Don, nato ae ordinato sacerdote in ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

Dal 1955 al 1956 è stato all'Istituto Maria Immacolata di. Dal 1956 al 1975 è stato Vicario parrocchiale aa Cassina Nuova. Dal 1975 al 1983 è stato Parroco a Rho a San Pietro.

Bollate e Saronno dicono addio a don Ernesto Ceriani Il Notiziario

Don Ernesto Ceriani, nato a Saronno, è morto all'età di 92 anni: è stato parroco a Cassina Nuova di Bollate, mercoledì 17 funerali a Lainate ..., morto lunedì 15 maggio. Ieri, lunedì 15 maggio, si è spento Don Ernesto Ceriani. Nato a Saronno il 28 giugno del 1931, è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 26 giugno del 1955. Dal 1955 ...