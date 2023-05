Sara Pedri | rinvio a giudizio per il primario e la sua vice Il medico | “Non sono un mostro”

(Di martedì 16 maggio 2023)per ile la sua. Il: “Nonilche tutti descrivono”trascorsi due anni dalla scomparsa di, la ginecologa che si sospetta essere vittima di mobbing. La Procura di Trento ha chiesto ilper Saverio Tateo, ex direttore dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento e per la sua ex, Liliana Mereu. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’udienza preliminare è stata fissata per novembre, quando “i due imputati dovranno rispondere dell’accusa di maltrattamenti in concorso e in ...

A due anni dalla scomparsa di, la Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio per Saverio Tateo , ex direttore dell'Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento e per la sua ex ...L'incastro perfetto poi si è materializzato con l'exploit die Gavi, con l'inserimento del fuoriclasse che mancava - Lewandowski - , ma soprattutto con una rivoluzione societaria profondissima. ...BARCELLONA (4 - 3 - 3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; F de Jong, Busquets,; Dembele, Lewandowski, ...

Sara Pedri, ginecologa scomparsa nel 2021: chiesto il rinvio a giudizio per il primario e la sua ex vice leggo.it

Per l’ex primario e la vice l'udienza preliminare è stata fissata a fine novembre IL PODCAST. “Questa volta non ce la farò”: il racconto in 9 puntate ...La decisione sul processo a carico di Saverio Tateo, ex direttore dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa ...