San Stino di Livenza | consigliera neoeletta di centrodestra festeggia con il saluto romano Il sindaco | «Si deve dimettere»

(Di martedì 16 maggio 2023) Neanche il tempo dire per la vittoria, che dopo 40 anni permette a un’amministrazione didi guidare il comune di Sandi, in provincia di Venezia, che ilappena eletto Gianluca De Stefani è già dovuto intervenire per risolvere il primo guaio. E scaricare la neo-Laura Motta, eletta nella sua coalizione. «Invito laneo eletta a rassegnare le dimissioni», ha detto De Stefani, «desidero scusarmi con i cittadini ed esprimo il più vivo disappunto per l’accaduto». Motta è infatti stata sorpresa con il braccio destro alzato durante una delle foto per celebrare la vittoria alle amministrative, intenta a fare il. «Il brutto gesto, del quale mi dissocio ...

