Sampmania | la D è uno schifo | e io non ne posso più di chi manca di rispetto alla Samp

Non riesco a comprendere come un professionista,che ha dedicato tutta la sua vita adsport, accetti supinamente certe figure barbine. Gli stipendi in ritardo, l'incertezza, le difficoltà: ...... numeri alla mano, è Pellegri:appena uscito dalle giovanili, con 33 presenze complessive e 5 gol in carriera in Serie A per un totale di 1.031 minuti,che in media fa mezz'ora ad ogni ...... una società che fattura decine e decine di milioni di euro, è stata regalata dal presidente del maggior gruppo industriale italiano dell'allora settore petrolifero a Massimo Ferrero,sconosciuto ...

Ti svegli alla mattina che sei a maggio, e vai a dormire alla sera che ti senti ad ottobre. Sampdoria-Empoli è una per nulla stimolante partita di primavera inoltrata, ma potrebbe benissimo essere un ...Adesso che avete confezionato il delitto perfetto, adesso che siete riusciti a portare a termine un piano diabolico iniziato il 10 giugno del 2012, il giorno dopo Varese, fate silenzio. Adesso che ave ...