Sampdoria | Stankovic scoppia a piangere e abbandona l’intervista | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) Lanon è andata oltre il pareggio contro l’Empoli, il posticipo della giornata in Serie A si è concluso sul risultato di 1-1 e i blucerchiati hanno rinviato ulteriormente la soddisfazione con la vittoria. La stagione della squadra diè stata di grande delusione, la retrocessione in Serie B è ormai matematica. Al termine della partita contro l’Empoli si è registrata tutta l’emozione di, l’allenatore èto a. Tutto è nato dalle parole di Corrado Tedeschi, conduttore televisivo e attore. “Personalmente volevo ringraziare, probabilmente un altro allenatore non sarebbe ancora lì. Ci ha regalato questa dignità, laha giocato tutte le partite con dignità a parte qualche inciampo. Ma sfido chiunque ad allenare ...