Sampdoria | Stankovic commuove tutti | lascia l’intervista in lacrime

(Di martedì 16 maggio 2023) Nel monday night della 35ª giornata di Serie A si è disputata-Empoli, match terminato 1-1. Nella prima frazione di gioco i doriani sono passati in vantaggio grazie al gol di Zanoli, ma purtroppo al 93? Piccoli ha infranto il sogno dei blucerchiati di ottenere i tre punti nonostante sia già aritmetica la retrocessione. Nel post partita come di consueto si sono tenute le interviste, tra cui quella dell’allenatore dellaDejanche si è mostrato provato emotivamente di fronte al risultato finale del match e non solo.innel post partita di-Empoli-Empoli si è chiusa con un pareggio amaro per i blucerchiati, che hanno provato ini modi a regalare una gioia ai tifosi in questo periodo ...

... 93' Piccoli (E)(3 - 4 - 1 - 2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione (35' st Murru); Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella (20' st Lammers). All.:...Commenta per primo Dejanè convinto, il pareggio della sua- già retrocessa - contro l'Empoli è la fotografia di un'annata negativa: 'Questa partita è l'emblema della stagione, durante la quale abbiamo ...Dejan, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'Empoli Dejan, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita ...

Sampdoria è una Dejan Stankovic scuro in volto quello che si è presentato ai microfoni, avvilito per la pace che la squadra non trova ...Non trattiene le lacrime Dejan Stankovic che, dopo l'ennesimo gol subito nel recupero, si emoziona in diretta. La Sampdoria fa 1-1 in casa con l'Empoli e manca una vittoria che avrebbe potuto rendere ...