Sami Zayn | “La storyline della Bloodline non sarebbe andata allo stesso modo con Vince al comando”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 16 maggio 2023) Il viaggio dicon laè iniziato subito dopo WrestleMania 38, dove ha subito una sfortunata sconfitta contro Johnny Knoxville. Deluso e in cerca di riscatto,si avvicina a Roman Reigns per riguadagnarsi il rispetto dello spogliatoio. Per tutto l’anno successivo,sperimenta gli alti e i bassivita con la, lavorando duro per guadagnarsi la loro fiducia. Alla fine, gli è stato conferito il titolo di ‘Honorary Uce’, simbolo di accettazione ed il rispetto da partefamiglia samoana del wrestling. Tuttavia, le cose non sono andate sempre lisce per, col suo ruolo messo spesso in discussione, e con Kevin Owens che ha seminato pian piano quei semi ...